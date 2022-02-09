Pistonu kırılan greyderin gece yarısına doğru tamiri tamamlandı

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Gölcük Belediyesi tarafından gece saatlerinde kar yağışı sırasında sürdürülen yol açma çalışmalarında pistonu kırılan greyder, belediye personelinin zorlu şartlarda özverili çalışması ile kısa sürede tamir edilerek görevine devam etti.

Gölcük Belediyesi ekipleri, dün başlayan kar yağışı ile ilçenin yüksek noktalarında yolların açık tutulması için hızla çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında İrşadiye-Eriklitepe arasında kar küreme faaliyetlerini sürdüren greyder, pistonunun kırılması neticesinde arızalandı. Arızanın giderilerek greyderin çalışmasına devam edebilmesi için olay yerine gelen Gölcük Belediyesi Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü personeli çalışma başlattı.

ZORLU ŞARTLAR GÖLCÜK BELEDİYESİ EKİPLERİNİ DURDURMUYOR

Sıfırın altındaki hava sıcaklığında ve yoğun kar yağışı altında çalışmalarını sürdüren personel, gece yarısına doğru geyderin tamirini tamamladı. Kırılan pistonu tamir edilen greyder ise ulaşımın aksamaması için kar küreme çalışmalarına devam etti.

BAŞKAN SEZER'DEN PERSONELİNE TEŞEKKÜR

Zor şartlarda çalışma yapan personeline teşekkür eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü personelimizi; arızalara 7/24 müdahale edebilen ve köprüden, yer altı konteyner imalatına, korkuluktan yangın merdivenine kadar pek çok işi kendi imkânları ile yapabilen tüm ekibimizi, yetenekli emekçi ustalarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

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