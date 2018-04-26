Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hayata geçirilen "Pistlerin Yıldızı Projesi" ile genç kayakçılara teorik eğitim veriliyor.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Anadolu'nun parlayan yıldızı" haline gelen Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde, genç kayakçılara eğitim verilmesi için bina inşa edildi.

Hayata geçirilen "Pistlerin Yıldızı Projesi" kapsamında çevre köylerde yaşayan gençlere teorik eğitim verildi. Büyük ilgi gören eğitimler, gelecek dönemde de devam edecek.

Bu kapsamda Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Mehmet Nebi Kaya, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde, 342 milyon 950 bin liralık bütçeyle "Pistlerin Yıldızı Projesi"nin hayata geçirildiğini ifade etti.

Çevre köylerden seçilen 100 öğrencinin merkezde eğitim aldığını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Kayak merkezini yapan idaremiz, sadece kayak merkezini yapmakla kalmadı. Burada çocukların daha sağlıklı gelişimine yönelik onların sosyal aktivite sahibi olmaları için de faaliyetler yürüttü ve yürütmeye de devam ediyor. Bu merkez bundan sonra her yıl kayak eğitimi verilmesi amacıyla kullanılacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim."