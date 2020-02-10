Pisten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor
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Pisten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda geçen hafta Çarşamba günü pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

10.02.2020 09:39 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:39
Pisten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda geçen hafta günü pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Enkaz kaldırma ekipleri uçağın yanına gelerek çalışmalara başladı. Ekipler dün saat 17.00'ye kadar yaptığı çalışmalarda, uçağın arka kanatlarını metal testereler yardımıyla gövdesinden ayırmıştı. Bugün saat 09.00 sıralarında ekipler enkaza gelerek, çalışmalara yeniden başladı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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