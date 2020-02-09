Pisten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmalarına yarın devam edilecek
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Pisten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmalarına yarın devam edilecek

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz Kaldırma çalışmalarının ikinci günü tamamlandı.

09.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:10
Pisten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmalarına yarın devam edilecek

Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz Kaldırma çalışmalarının ikinci günü tamamlandı. İkinci günde uçağın arka kanatları gövdeden ayrıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının bulunduğu noktada enkaz kaldırma çalışmalarının ikinci günü tamamlandı. Uçağın arka kanatları metal testereler yardımıyla gövdesinden ayrılarak taşınmak üzere zemine bırakıldı. Zaman zaman olası yangın tehlikesine karşı uçağın suyla yıkandığı gözlemlendi. Enkaz kaldırma çalışmalarına saat 17.00 sıralarında ara verildi. Çalışmaların yarın sabah saatlerinde başlaması öngörülüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Pisten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmalarına yarın devam edilecek
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