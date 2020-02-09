Pisten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmalarına yarın devam edilecek
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Pisten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmalarına yarın devam edilecek

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz Kaldırma çalışmalarının ikinci günü tamamlandı.

09.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:46
Pisten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmalarına yarın devam edilecek
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz Kaldırma çalışmalarının ikinci günü tamamlandı. İkinci günde uçağın arka kanatları gövdeden ayrıldı.

Havalimanı'ndaki uçak enkazının bulunduğu noktada enkaz kaldırma çalışmalarının ikinci günü tamamlandı. Uçağın arka kanatları metal testereler yardımıyla gövdesinden ayrılarak taşınmak üzere zemine bırakıldı. Zaman zaman olası yangın tehlikesine karşı uçağın suyla yıkandığı gözlemlendi. Enkaz kaldırma çalışmalarına saat 17.00 sıralarında ara verildi. Çalışmaların yarın sabah saatlerinde başlaması öngörülüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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