Pişmaniye Şenliği Manuş Baba ile bir final yaptı

06.10.2019 12:19

İzmit'te 3 gün boyunca süren Pişmaniye Şenliği, ünlü sanatçı Manuş Baba'nın konseriyle final yaptı.



İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Pişmaniye Şenliği, birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yaptı. 3 gün boyunca süren Pişmaniye Şenliği, ünlü sanatçı Manuş Baba'nın konseriyle final yaptı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in İzmitli vatandaşların arasında izlediği konsere ilgi yoğun oldu. İzmit Belediye Meydanı'nda gerçekleşen konserde İzmitli hayranlarını "Bu havada gidilmez" şarkısıyla selamlayan Manuş Baba, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. "Eteği belinde", "Dönersen ıslık çal" gibi bilindik şarkılarını da seslendiren Manuş Baba'ya vatandaşlar da eşlik etti.



Konserin ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Sevgili Manuş Baba'yı İzmit'te ağırladık. Çok daha güzel günlerimiz olacak. Bu daha bir başlangıç diyoruz. Dedik bu şehir festivaller kenti olacak. Dedik ki bu şehir sanat kenti olacak. Dedik ki bu şehir gençlerin kenti olacak. Bir Kocaeli Üniversitesi mezunu ablanız olarak bu kadar Kocaeli Üniversitesi öğrencisini görmekten onur duydum şeref duydum. İyi ki beraberiz ve hep beraber olmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA