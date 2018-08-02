"Pişmaniye Festivali" Kızıltepe'de gerçekleştirilecek

MARDİN - İzmit Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek "Uluslararası Pişmaniye Festivali" Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilecek.

İzmit Belediyesince bu yıl 10'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Pişmaniye Festivali yarın Kızıltepe'de gerçekleştirilecek. Festival için İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kocaeli AK Parti Mardin Milletvekilleri Emine Zeybek, Cemil Yaman, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç ile birlikte 70 kişilik bir kafile Kızıltepe'ye geldi. Kafile, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Odabaş'ı ziyaret etti. Kafileyi karşılayan Ahmet Odabaş, festivallerin birlik ve beraberliğe büyük katkısı olduğunu belirterek, gerçekleştirilecek olan festivalde emeği olanlara teşekkür etti.

Festival kapsamında ilçede çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek olan festivalde pişmaniye çekimi ve dağıtımının yanı sıra Mardin yöresine ait halk oyunları gösterisi ve mehter konseri de yer alacak.