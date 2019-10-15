"Pişmanın, onlar da teslim olsun"

15.10.2019 16:55

Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan PKK/YPG'li teröristin pişman olduğu konuşmaları yayınladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda teröristin pişman olduğu dakikaları kaydetti. Terörist yaptığı pişmanlık konuşmasında şöyle konuştu:

"Köyde oturuyordum. PKK terör örgütü geldi. Beni zorla götürdü. Türkiye Devletine karşı savaşmaya zorladılar beni. Türkiye Devleti sınırdan girdiği vakit kendimi teslim ettim. Oradaki gençlerden rica ediyorum ve umuyorum ki gelsinler Türk askerine teslim olsunlar. Türk Devleti bize kötü davranmadı. Ben Türkiye Devletinden özür dilerim. Ben Türkiye Devletine karşı pişmanım. Oradaki gençlerden rica ediyorum ve umuyorum ki gelip teslim olsunlar."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA