'Pişmanım' dedi cezadan kurtulamadı
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'Pişmanım' dedi cezadan kurtulamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
'Pişmanım' dedi cezadan kurtulamadı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan sanık, 'Yaptıklarım için çok pişmanım' dedi ancak mahkeme heyeti sanığa 12 yıl hapis cezası ve 40 bin TL para cezası verdi.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan sanık, 'Yaptıklarım için çok pişmanım' dedi ancak mahkeme heyeti sanığa 12 yıl hapis cezası ve 40 bin TL para cezası verdi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Y.C. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu. Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan yargılanan Y.C. savunmasında, "Maddenin etkisi ile yaptığım hareketlerden çok pişmanım. Şu mübarek günde karar mahkemenindir. çok şükür ki bu maddenin etkisi ile kimsenin günahına girmedim. Yaptıklarım için çok pişmanım" diye konuştu.

160 gram metamfetamin ve 1 fişek esrar ile birlikte yakalanan ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yargılanan Y.C.'ye yapılan yargılama sonunda 12 yıl hapis cezası ve 40 bin TL para cezası verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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