Pişkin laptop hırsızı tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » Pişkin laptop hırsızı tutuklandı - Haberler

Pişkin laptop hırsızı tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinden çaldığı laptoplar ve kayıt cihazıyla birlikte yakalanan 17 yaşındaki zanlı tutuklandı.

23.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:22
Pişkin laptop hırsızı tutuklandı

'un ilçesinde bir iş yerinden çaldığı laptoplar ve kayıt cihazıyla birlikte yakalanan 17 yaşındaki zanlı tutuklandı.


8 gün önce Altınyaprak Mahallesi Seymenler Sokak'ta bulunan bir iş yerinden 2 laptop ve iş yerinin kamera kayıt cihazı çalan 17 yaşındaki D.A.U. bugün sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra Kapalı T Tipi Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler