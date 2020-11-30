Pişkin hırsızlar, kendisini uyaran vatandaşa taş fırlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pişkin hırsızlar, kendisini uyaran vatandaşa taş fırlattı

30.11.2020 11:50 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:37

- Pişkin hırsızlar, kendisini uyaran vatandaşa taş fırlattı Olayın bir benzeri geçtiğimiz günlerde de yaşanmıştı Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde sabaha karşı bir dükkanın kepenklerini zorlayan hırsızlar, seslerin duyulması üzerine kendilerini korkutmak için şişe fırlatan vatandaşa taşla...

- Pişkin hırsızlar, kendisini uyaran vatandaşa taş fırlattı

Olayın bir benzeri geçtiğimiz günlerde de yaşanmıştı

İSTANBUL - Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde sabaha karşı bir dükkanın kepenklerini zorlayan hırsızlar, seslerin duyulması üzerine kendilerini korkutmak için şişe fırlatan vatandaşa taşla karşılık verdi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Hırsızın taş fırlatma olayı geçtiğimiz ay yine Esenyurt'ta meydana gelen güpegündüz hırsızlık yapan şahsın vatandaşlara taş fırlatmasını hatırlattı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Bir ülkeyi yıkan katliam! 43 tarım işçisi boğazı kesilmiş halde bulundu
Bir ülkeyi yıkan katliam! 43 tarım işçisi boğazı kesilmiş halde bulundu

Olay, geçtiğimiz 27 Kasım günü sabaha karşı Yeşilkent Mahallesi 1914'üncü sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokak başında bulunan internet kafeye araçla gelen hırsızlık şüphelisi 4 şahıs dükkanın kepenklerini zorlamaya başladı. Sesleri duyan vatandaşlar ise cama çıkarak hırsızları uyardı ve kaçmaları için şişe fırlattı. Duruma sinirlenen hırsızlı şüphelilerinden birisi vatandaşa taşla karşılık verdi. Hırsızlar olaydan hemen sonra ise polisin geleceğini anlayınca geldikleri araçla kaçtılar.

Olayı duyan bir vatandaş ise hırsızların vatandaşların camını taşladığını söyleyerek, " Bu bölge bu konu sorunlu" dedi.

Taş atma anı güvenlik kamerasında

Yaşanan olay anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların araçla gelmeleri etrafı kontrol ettikten sonra dükkan kepengini kırmaları görülüyor. Görüntülerin devamında ise hırsızlık şüphelilerinin vatandaşa taş atmaları ve sonrasında ise vatandaşı tekrar geldikleri araçla kaçmaları yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde benzer olay yaşanmıştı

Hırsızların kendisini uyaran vatandaşları taşladığı anlar geçtiğimiz günlerde yine yaşanmıştı. 17 Ekim günü Saadetdere Mahallesi Tonguçbaba Caddesi'nde güpegündüz bir kamyondan tekstil malzemesi çalan hırsızı çevredeki vatandaşlar uyarmış hırsızlık şüphelisi yine kendini uyaran vatandaşlara taş fırlatmıştı.

Pişkin hırsızlar, kendisini uyaran vatandaşa taş fırlattı
Pişkin hırsızlar, kendisini uyaran vatandaşa taş fırlattı
Pişkin hırsızlar, kendisini uyaran vatandaşa taş fırlattı
Pişkin hırsızlar, kendisini uyaran vatandaşa taş fırlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Koronalı otobüs şoföründen kendisini görüntüleyen gazeteciye pişkin sözler: İstersen soyunayım gel öyle çek
Koronalı otobüs şoföründen kendisini görüntüleyen gazeteciye pişkin sözler: İstersen soyunayım gel öyle çek
- Kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı
- Kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Arınç Süleyman Soylu Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Sezen Aksu Enes Batur İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pişkin hırsızlar, kendisini uyaran vatandaşa taş fırlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 12:40:40. #1.15#
title