Pişkin hırsız madencinin arabasını çalıp parçalarını kendi aracına takmış
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Pişkin hırsız madencinin arabasını çalıp parçalarını kendi aracına takmış

Pişkin hırsız madencinin arabasını çalıp parçalarını kendi aracına takmış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta maden işçisi Ercan Onan'ın evinin yakınına park ettiği aracı çalan hırsızlık zanlısı, yediemin deposunda rehin alınan kendi aracını da bulunduğu yerden çaldı.

Zonguldak'ta maden işçisi Ercan Onan'ın evinin yakınına park ettiği aracı çalan hırsızlık zanlısı, yediemin deposunda rehin alınan kendi aracını da bulunduğu yerden çaldı. Zanlı, madencinin aracından söktüğü parçaları kendi aracına takarken polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlının sorgusu sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay iki gün önce Mithatpaşa Mahallesi Sağlık Sokak üzerinde yaşandı. TTK'da maden işçisi olarak çalışan Ercan Onan, önceki gece 78 EA 801 plakalı Tofaş marka aracını evinin yakınına park etti. Sabah işe gitmek üzere evinden ayrılan Onan, aracını park ettiği yere gelince hayatının şokunu yaşadı. Aracını park ettiği yerde göremeyen talihsiz adam; durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekipleri, çalınan aracı bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemek üzere çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri S.C.'nin izine rastladı. Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma derinleştirilince hırsızlık zanlısının yediemin deposunda rehin alınan kendi aracını da çaldığı ortaya çıktı. Zanlının iki otomobili yan yana getirip çaldığı araçtaki parçaları söküp kendi aracına taktığı tespit edildi. Suçüstü yakalanan S.C., Karaelmas Polis Merkezi Amirliğinde alınan ifadesinin ardından hırsızlık suçlamasıyla Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlının adliyedeki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Pişkin hırsız madencinin arabasını çalıp parçalarını kendi aracına takmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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