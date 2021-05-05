Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı
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Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı

Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sosyal medya hesaplarını ele geçiren internet dolandırıcıları bu kez gazetecilerin hesaplarını ele geçirerek dolandırmaya çalıştı.

Sosyal medya hesaplarını ele geçiren internet dolandırıcıları bu kez gazetecilerin hesaplarını ele geçirerek dolandırmaya çalıştı. Sosyal medyadan ifşa edildiğini fark eden dolandırıcı, ilk hesabı kapatarak ve bir başka hesaptan tekrar aynı kişiyi dolandırmaya kalktı.

Kocaeli'de internet dolandırıcıları, gazetecilerin sosyal medya hesaplarını ele geçirdikten sonra 'hediye çeki dağıtıyorum' diyerek gazeteci arkadaşlarını dolandırmaya çalıştı. Dolandırıldığını anlayan bir gazeteci ise kendi sosyal medya hesabında uyarı mahiyetinde paylaşım yaparak dolandırıcıyı ifşa etti. Paylaşımı görerek ifşa olduğunu anlayan dolandırıcı ise hesabı kapatarak bir başka gazetecinin hesabından tekrardan aynı kişiyi dolandırmaya kalktı. Pişkin dolandırıcı paylaşımda yine ifşa edildiğini görünce de dolandırmaya çalıştığı gazeteciye sosyal medyadan gülme ifadeleri ile mesaj atarak "Sil hikayeyi işimizle oynama" dedi. Dolandırılmaya çalışılan gazeteci ise dolandırıcının son mesajını da paylaşarak arkadaşlarını dolandırıcılara karşı uyardı. - KOCAELİ

Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı
Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı
Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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