Pişiriciler Filmi
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Pişiriciler Filmi

Pişiriciler filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Pişiriciler filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:59
Pişiriciler Filmi

Ute von Münchow-Pohl'un yönettiği menşeli animasyon yapımın senaryosunu Jan Strathmann kaleme almış. Filmin orijinal seslendirmelerinde ise Jella Haase, Louis Hofmann, Seidel, Detlef Bierstedt ve Elke Heidenreich gibi sanatçılar görev alıyor.

Yönetmen: Ute von Münchow-Pohl

Senaryo: Jan Strathmann

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Almanya

Orijinal Dili: Almanca

Vizyon Tarihi: 03.07.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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