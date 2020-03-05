Pişiriciler Filmi

05.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:59

Ute von Münchow-Pohl'un yönettiği Almanya menşeli animasyon yapımın senaryosunu Jan Strathmann kaleme almış. Filmin orijinal seslendirmelerinde ise Jella Haase, Louis Hofmann, Leon Seidel, Detlef Bierstedt ve Elke Heidenreich gibi sanatçılar görev alıyor.

Yönetmen: Ute von Münchow-Pohl

Senaryo: Jan Strathmann

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Almanya

Orijinal Dili: Almanca

Vizyon Tarihi: 03.07.2020



Pişiriciler Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com