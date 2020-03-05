Pişiriciler Filmi
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Ute von Münchow-Pohl'un yönettiği Almanya menşeli animasyon yapımın senaryosunu Jan Strathmann kaleme almış. Filmin orijinal seslendirmelerinde ise Jella Haase, Louis Hofmann, Leon Seidel, Detlef Bierstedt ve Elke Heidenreich gibi sanatçılar görev alıyor.
Yönetmen: Ute von Münchow-Pohl
Senaryo: Jan Strathmann
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Almanya
Orijinal Dili: Almanca
Vizyon Tarihi: 03.07.2020
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Kaynak: InterSinema.com