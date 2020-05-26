Pişirdikleri yemeklerle sokak hayvanlarını besliyorlar
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Pişirdikleri yemeklerle sokak hayvanlarını besliyorlar

Pişirdikleri yemeklerle sokak hayvanlarını besliyorlar 96 hayvansever 'Uşak'ta aç canımız kalmasın' diyerek sokak sokak dolaşıyor Uşak'taki gönüllü hayvanseverler sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.

26.05.2020 13:59 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:06

Pişirdikleri yemeklerle sokak hayvanlarını besliyorlar

96 hayvansever 'Uşak'ta aç canımız kalmasın' diyerek sokak sokak dolaşıyor

UŞAK - Uşak'taki gönüllü hayvanseverler sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı. Özel izinle ve belirli saat aralığında dışarı çıkabilen hayvanseverler, kendi pişirdikleri yemekler ile kentteki tüm sokak hayvanlarını besliyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte hayvanseverler, Uşak'taki sokak hayvanlarını besleyebilmek için harekete geçti. Yetkili kurumlardan alınan özel izinler doğrultusunda her birine izin kartı verildi. Kentteki ilçeler de dahil olmak üzere toplamda 96 hayvansever sokak sokak dolaşarak hayvanlara umut oluyor. Bu kapsamda gönüllü hayvanseverler tarafından bağışlanan 175 kilogram tavuk, 100 kilogram makarna ve 250 adet ekmek Karayolları 25. Şube Şefliği'ne ait yemekhanede pişirilerek her gün kentteki farklı noktalardaki hayvanlara götürülüyor.

"Uşak'ta aç canımız kalmayacak"

Uşak Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Nebahat Avcu, aldıkları özel izinlerle her gün saat 16.00-18.00 saatleri arasında besleme yaptıklarını bildirdi. Avcu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz her zaman söylediğimiz gibi 'tüm Uşak' diyoruz. 'Uşak'ta aç canımız kalmayacak' diyoruz. Mamalar ilçelere de sokağa çıkma yasağından önce gönderildi, orada da dağıtan arkadaşlarımız var. Bizler sadece kuru mamayla başa çıkabilecek bütçeye sahip olmadığımız için bir hayvansever dostumuz bu süreci daha kolay atlatabilmek adına 175 kilo tavuk hediye etti. Bu tavuğu pişirme konusunda Karayolları her zamanki duyarlılığını gösterdi ve bize bu imkanı sağladılar. Bu tavuklar burada pişiyor, içine ekmek ve makarna konularak çoğaltılıyor ve grup arkadaşlarım tarafından paylaşılıyor."

Pişirdikleri yemeklerle sokak hayvanlarını besliyorlar

Kaynak: İHA

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