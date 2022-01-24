PİŞİRDİKLERİ TAVUK ETLERİNİ SOKAK HAYVANLARINA DAĞITIYORLAR

KAR kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı ve en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldüğü Muş'ta Sokak Canlarını Koruma Derneği üyeleri, kendi imkanlarıyla topladıkları tavuk etlerini pişirerek sokak hayvanlarına dağıtıyor.

MUŞ (DHA) - KAR kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı ve en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldüğü Muş'ta Sokak Canlarını Koruma Derneği üyeleri, kendi imkanlarıyla topladıkları tavuk etlerini pişirerek sokak hayvanlarına dağıtıyor.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Muş'ta Sokak Canlarını Koruma Derneği sokak hayvanları için harekete geçti. Dernek üyeleri, son yaşanan yağışla kent merkezindeki kar kalınlığının 60 santimetreye ulaşması ve soğuk hava sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yiyecek topladı. Kedi ve köpeklere dağıtmak üzere tavuk etlerini toplayan dernek üyeleri, önce bunları pişiriyor. Ocakta pişen tavuk etleri, dernek üyeleri tarafından cadde ve sokak dolaşılarak sokak hayvanlarına veriliyor.

Sokak Canlarını Koruma Derneği Başkanı Yusuf Çağlayan, günde 25'er kilo tavuk etini mahalle, sokak ve caddeleri gezerek sokak hayvanlarına verdiklerini söyledi. Karşıyaka, Dere, Minare mahallelerinde bıraktıkları yiyeceklerle kedi, köpek ve kuşların karınlarını doyurmalarına yardımcı olduklarını ifade eden Çağlayan, Hayvanlarımız sıkıntılı bir dönemden geçmekte. Her taraf karla örtülü. İnsanlar bu hayvanlara yiyecek vermediği sürece aç kalacaklar. Vatandaşlarımız, yemek, ekmek artıklarını çöp yerine hayvanlara versin istiyoruz. Vatandaşlarımız, ekmek artıklarını cam kenarına koymaları ile kuşların yeme ulaşmasını sağlayabiliriz. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olduğunu biliyoruz. Bu yardımlarımızı kış süresince sürdüreceğiz dedi.