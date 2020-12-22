Pişi yapmak için aldığı hamurdan kıl yumağı çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pişi yapmak için aldığı hamurdan kıl yumağı çıktı

22.12.2020 13:24 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:29
Pişi yapmak için aldığı hamurdan kıl yumağı çıktı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşanan bir olay, vatandaşın en temel besin kaynağı olan ekmeğin üretildiği fırınlardaki hijyen ve dikkatsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşanan bir olay, vatandaşın en temel besin kaynağı olan ekmeğin üretildiği fırınlardaki hijyen ve dikkatsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Edinilen bilgiye göre, öğle yemeği için canı pişi isteyen bir vatandaş, hamur almak için kendisine en yakın fırının yolunu tuttu. Buradan bir miktar hamur alarak eve gelen vatandaş pişi için hamuru parçalara ayırırken hamurun içinden çıkan kıl yumağı karşısında şaşkına döndü. Aldığı hamuru kıl yumağı ile birlikte fırına götüren vatandaş, yetkililerinden şikayetçi oldu. Bu talihsiz olayı yaşayan vatandaş, en temel besin kaynağı olan ekmeğin üretildiği fırın çalışanlarının hijyen ve temizlik konusunda daha fazla eğitilmeleri gerektiğini savundu. İsmini açıklamak istemeyen mağdur vatandaş, "En temel besin kaynağımız olan ekmeğin üretildiği yerlerde yaşadığımız bu olaylar bizleri derinden üzüyor. Eğer ben bu hamuru almasaydım hayvan kılına da benzeyen bu kıl yumağı başka bir vatandaşımızın ekmeğinin içinde çıkacaktı. Böyle bir sorumsuzluk olmaz. Hijyenin en üst düzeyde olması gereken fırınlarda çalışanların temizlik konusunda eğitilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu hususta yetkili birimlerce denetimlerin arttırılması yaptırım ve cezaların caydırıcı hale getirilerek insan sağlığı ile oynanmasına müsaade edilmemesini istiyorum" dedi. - BİLECİK

Pişi yapmak için aldığı hamurdan kıl yumağı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay Özlem Zengin Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş
Magazin İrem Derici Aslı Tandoğan İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Okan Buruk Erol Bulut Çağdaş Atan Malcolm Thomas
Tüm Haberler Alman Adana İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pişi yapmak için aldığı hamurdan kıl yumağı çıktı | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 13:57:46. #1.14#
title