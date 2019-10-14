Piserro kahramanmaraşspor - bayburt özel idare spor: 1-1

14.10.2019 01:43

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Adem Sarıtaş, Suha Adıyaman, Osman BarukPİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Nuri Melih, Emrullah(Dk.57 Gökhan), Haluk, Fatih Kamacı, Cerem Talha, Gökhan, Fatih Çiplak(Dk.37 Recep), Rıdvan, İsmail, Yusuf Emre Kasal(Dk.77 Yasin)BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Alişan- Alper(Dk.46 Alper), Erol, Haydar, Bilal(Dk.71 Okan), Sinan(Dk.82 Muhammet), Tayyib, Yusuf Onur Arıkan, Azad, Volkan, Ethem ErcanGOLLER: Dk.39 Haluk (Piserro Kahramanmaraşspor) - Dk.67 Tayyib (Bayburt Özel İdare Spor )SARI KARTLAR: İsmail, Fatih Çiplak (Piserro Kahramanmaraşspor) - Haydar, Bilal, Yusuf Onur Arıkan, Azad, Ethem, Alişan (Bayburt Özel İdare Spor )TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'un 8'inci haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Bayburt Özel İdare Spor ile 1-1 berabere kaldı.39'uncu dakikada Kahramanmaraşspor'dan Haluk, ceza sahasına ortalanan topa gelişine vurarak kaleye gönderdi: 1-067'nci dakikada Bayburt Özel İdare Spor'dan Tayyib, ceza sahası dışından rakip kaleye çektiği sert bir şutla skoru eşitledi: 1-1Karşılaşma, 1-1 beraberlikle sona erdi.FUTBOLCULARDAN MEHMETÇİĞE SELAM

Öte yandan Kahramanmaraşsporlu ve Bayburt Özel İdare Sporlu futbolcular, Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek vermek için maç öncesi İstiklal Marşı okunurken asker selamı verdi.

Kaynak: DHA

- Kahramanmaraş