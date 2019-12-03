PISA: Türkiye tüm alanlarda OECD ortalamasının altında

03.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:33

Dünya genelinde yapılan en kapsamlı eğitim araştırması olan PISA'da Çinli öğrenciler bütün kategorilerde başı çekti. Türkiye okuma, matematik ve fen bilimlerinde OECD ortalamasının altında kaldı.Merkezi Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından organize edilen ve her üç yılda bir yapılan PISA araştırmasının 2018 yılı sonuçları açıklandı.



PISA Araştırması'nın 2018 yılı değerlendirme raporunda 15 yaş grubundaki öğrenciler mercek alına alındı. Araştırmada okuma, matematik ve fen bilimleri değerlendirmeye alındı.



Araştırmaya katılan 79 ülkenin çoğunda 4 bin ila 8 bin arasında öğrencinin teste tabi tutulduğu belirtildi.



Matematik ve bilimde arayı açan Çinli öğrencilerin bütün kategorilerde diğer 78 ülkeyi geride bıraktığı belirtildi. Almanya ise bütün kategorilerde OECD ortalamasının üzerinde yer aldı, ancak bir önceki PISA 2015 araştırmasına göre gerileme olduğu kaydedildi.



Türkiye ortalamanın altında



Katar, Arnavutluk, Peru ve Moldova gibi bazı ülkelerin OECD ortalamasına göre kayda değer ilerleme gösterdiği belirtilen raporda, Türkiye'nin 2002 ve 2018 arasındaki ilerlemesinin "daha az etkileyici" olduğu belirtildi.



Türkiye okuma, matematik ve fen bilimlerinde OECD ortalamasının altında yer alırken, matematik ve fen alanında ilerleme gösterdiği belirtildi. Araştırmada Türkiye'deki öğrencilerin büyük bir bölümünün düşük performans sergilediği kaydedildi.



Ayrıca Türkiye'de okula giden15 yaşındaki öğrencilerin sayılarının arttığı ve PISA araştırmasına dahil olanların oranının yüzde 36'dan yüzde 73'e çıktığı kaydedildi.



DW/SSB, TY



(c)