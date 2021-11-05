Pisa Kulesi'ne "Pizza" diyen Bolsonaro sosyal medyada alay konusu oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pisa Kulesi'ne "Pizza" diyen Bolsonaro sosyal medyada alay konusu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pisa Kulesi'ne

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 5G hattının alt yapısının kurulumuyla ilgili katıldığı törende İtalya'daki ünlü Pisa Kulesi'ni "pizza" olarak telaffuz edince sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 5g hattının alt yapısının kurulumuyla ilgili katıldığı törende İtalya'daki ünlü Pisa Kulesi'ni "pizza" olarak telaffuz edince sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Dikkat çekici açıklamalarıyla sık sık uluslararası medyaya konu olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, gündemden düşmüyor. Başkan Bolsonaro 5G hattının alt yapısının kurulumu kapsamında gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmadaki telaffuzu nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu. Yakın zamanda İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan ünlü Pisa Kulesi'ne gittiğini söylemek isteyen Bolsonaro, "Son zamanlarda İtalya'ya gittim. Pizza Kulesi'ni ziyaret ettim" dedi. Bolsonaro "Pisa" yerine "Pizza" diyerek yaptığı hatayla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Kullanıcılar, Pisa Kulesi fotoğraflarına pizza yerleştirerek Bolsonaro'yla dalga geçti.

(İHA)

Pisa Kulesi'ne Pizza diyen Bolsonaro sosyal medyada alay konusu oldu

Pisa Kulesi'ne Pizza diyen Bolsonaro sosyal medyada alay konusu oldu

Pisa Kulesi'ne Pizza diyen Bolsonaro sosyal medyada alay konusu oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Pisa Kulesi'ne 'Pizza' diyen Bolsonaro sosyal medyada alay konusu oldu

Pisa Kulesi'ne "Pizza" diyen Bolsonaro sosyal medyada alay konusu oldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Açıklaması

 Nehirde boğulan Cemil toprağa verildi; sosyal medya paylaşımı için suya atladılar iddiası

Nehirde boğulan Cemil toprağa verildi; sosyal medya paylaşımı için suya atladılar iddiası
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title