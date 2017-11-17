PISA Direktörü Yanılıyor…

Ensen; Türk eğitim sistemi ne kadar süreç içerisinde ani değişkenlikler gösterse de sistemin aynı devam etmesi veya Türkiye'nin performansı düşüyor diye ifade etmenin söz konusu ve doğru olmadığını belirtti.

Boğaziçi İlim ve Kültür Vakfı'nın bu durumu yıllar öncesinden görüp, buna karşı Boğazhisar Eğitim Kurumları'nda öğrencilere lüzumsuz bilgilerin öğretilmediği, zihinsel beceriler anlamında farklı alanlarda çalışmalar yaparak, stratejik düşünebilen, problemin değil çözümün parçası olan, nitelikli ürün ortaya koyan bireyler yetiştirme gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Ensen bunun da karşılığını aldıklarını kaydetti.

Ensen, Türkiye'de bir ilke imza atarak 450 bin TL tutarında KOSGEB'ten Ar-Ge İnovasyon desteği alarak "Türkiye'nin En Genç Girişimcisi" ödülünü kazanan öğrencilerinin Boğazhisar Eğitim Kurumları'nda eğitim gördüğünü, Boğaziçi İlim ve Kültür Vakfı olarak tüm bu süreçlerde öğrencinin destekçisi olduğunu ifade etti.

İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) ile birlikte yürüttükleri çalışmanın bunun bir parçası olduğunu, Boğaziçi İlim ve Kültür Vakfı olarak yürütülen 4-4'lük Destek Eğitim Odası projesi kapsamında Sarıyer ilçesinde 20 devlet okuluna Destek Eğitim Odası kurulduğunu ifade eden Ensen, Türkiye'deki sosyo-ekonomik yetersizlikler sebebiyle çocukların zihinsel becerilerine katkı sağlayacak çalışmaların yetersizliğinin eğitimde fırsat eşitliğinin önünde bir engel olarak yer aldığını belirterek, engellerin "Destek Eğitim Odası" gibi projelerle aşılabileceğini söyledi.

Dünyada çok yaygın kullanılan ancak Türkiye'de çeşitli sebeplerle oluşturulamayan bir sistem kurduklarını aktaran Ensen, şunları kaydetti:

"Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımıza zihinsel becerileri, bilimi, robotiği, teknolojiyi birlikte verebileceğiz. Türkiye'de özellikle Destek Eğitim Odaları'nın açılmasıyla ilgili sorunlar yaşanıyor. Bunun nedeni aileler, eğitim mekanları ve programlarının öğrencilerin ihtiyaçlarına göre dizayn edilmemiş olmasıdır. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara hitap eden mekan ve programlar oluşturarak hem öğrencilerin zihinsel becerilerini artırmayı, hem de öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmasını hedefliyoruz."

Türk Eğitim sisteminde performans düşüklüğün aksine stratejik düşünebilen, problemin değil çözümün parçası olan, nitelikli ürün ortaya koyan bireylerin yer aldığını ifade eden Ensen, dünya standartlarının üzerine çıkacak çalışmaların Boğaziçi İlim ve Kültür Vakfı tarafından desteklendiğini belirtti.