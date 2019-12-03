PISA değerlendirmesinde öğrencileri en başarılı ülke Çin
Haberler » Dünya » PISA değerlendirmesinde öğrencileri en başarılı ülke Çin - Haber

PISA değerlendirmesinde öğrencileri en başarılı ülke Çin

PISA 2018 değerlendirmesine göre öğrencileri en başarılı ülke Çin oldu. Okuma, fen bilimleri ve matematikten oluşan üç kategorinin ilk sıralarında yine Asya ülkeleri yer aldı. Her üç kategoride de birinci olan Çin'i sırasıyla Singapur ve Makao takip etti.

03.12.2019 23:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:13
PISA değerlendirmesinde öğrencileri en başarılı ülke Çin

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) 2018 değerlendirmesine göre öğrencileri en başarılı ülke Çin oldu. Okuma-anlama, fen bilimleri ve matematikten oluşan üç kategorinin ilk sıralarında yine ülkeleri yer aldı. Her üç kategoride de birinci olan Çin'i sırasıyla ve Makao takip etti.


Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) 15 yaş düzeyindeki öğrencileri kapsadığı araştırmaya 79 ülkeden 600 binin üzerinde öğrenci katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler