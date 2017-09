Pisa'dan Derece Alan Estonya'da Eğitimin Avantajları

Hem hesaplı, hem kaliteli eğitimiyle önemli avantajlar sunuyor



Kuzey Avrupa'nın teknoloji üssü Estonya, eğitim alanında da üstünlüğünü koruyor. İlköğretim ve lise düzeyindeki öğrencileri değerlendiren bir program olan PISA'da (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) ve OECD'nin Ağustos 2017'de yayınladığı 'İyi Yaşam Endeksi'nin eğitim başlığında ABD ve Kanada ile birlikte dereceye giren Estonya, eğitim için çeşitli avantajlar vadediyor. Diğer Avrupa ülkelerine göre kaliteli bir eğitimi daha hesaplı şekilde sunan Estonya'da yaşam masrafları da oldukça uygun.



"ÖZELLİKLE IT ALANINDA OKUYANLARA KENDİ START-UP'LARINI KURMA İMKANI"

Estonya'da lisans ve yüksek lisans eğitiminin sağladığı avantajlara ilişkin konuşan Study in Estonia Uluslararası Pazarlama Uzmanı Merili Reismann, "Estonya, küçük bir ülke olduğu için sınıflarda daha az öğrenci ile daha kaliteli eğitim verilebiliyor. Üniversitelerin hemen hemen hepsi son dönemde yenilenmiş olup son teknolojiye uygun eğitim teknikleri ve ekipmanlar kullanıyor. Estonya, aynı zamanda tam bir IT ve start-up ülkesi olduğu için üniversiteler de bu kültürün ayrılmaz bir parçası. Özellikle IT alanında okuyanlara kendi start-up'larını kurmak için hem üniversite hem de devlet tarafından çeşitli teşvikler sağlanıyor. Estonya'daki bütün üniversiteler Türkiye'de de akreditedir. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin ve doğal olarak da Bologna sürecinin bir parçası olduğu için Estonya'dan alınan diploma bütün Avrupa ülkelerinde geçerli oluyor" diye belirtti.

"ESTONYA'DA ORTALAMA EĞİTİM FİYATLARI SENELİK 3 BİN EURO"

Estonya'daki eğitim ve yaşam masraflarının da son derece uygun olduğunu ifade eden Reismann, "Estonya'da ortalama eğitim fiyatları, senelik 3 bin Euro civarında oluyor. Eğitim programlarının ücretleri, Türkiye'ye göre daha uygun olmakla beraber benzer kalitede eğitim sunan diğer Avrupa ülkelerine göre de 2-3 kat daha hesaplı. Senelik bir öğrencinin yaşam masrafı konaklamayla birlikte 7 bin ila 9 bin 500 Euro arasında değişebiliyor. Estonya'da 3 sene lisans, 2 sene ise yüksek lisans okunuyor ve Türkiye'den farklı olarak pratiğe dayalı bir eğitim metodu uygulanıyor. Türkiye'den Estonya'ya giden öğrenci profiline baktığımızda mühendislik ve medya okumaya giden öğrencilerin yoğun olduğunu gözlemliyoruz. Örneğin, Bilgisayar, Makine vs. gibi ana mühendislik disiplinlerini içeren 'Entegre Mühendislik' bölümünde, farklı mühendislik problemlerini çözmeye dayalı bir eğitim alıyorsunuz. Bölüm, uzmanlaşmak istediğiniz alanı daha sonra seçebilme özgürlüğü tanıyor. Böylece, kendi yetenek ve yetkinliklerinizi gözlemleyerek, kendiniz için en doğru kararı verebilme imkanı yakalıyorsunuz. Bu bölüm Türkiye'den oldukça talep görüyor" dedi.