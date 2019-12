'PISA 2018' sonuçları açıklandı

03.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:54

EKONOMİK İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) PISA 2018 (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sonuçlarına göre Türkiye 37 OECD ülkesi arasında okuma becerilerinde 31'inci, matematikte 33'üncü ve fende 30'uncu sırada yer aldı.

OECD tarafından geliştirilerek uluslararası ölçekte uygulanan ve 15 yaş grubu öğrencilerin okulda edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerilerini değerlendiren PISA 2018'in sonuçları açıklandı. Öğrencilerin okuma becerileri ile matematik ve fen alanlarındaki okuryazarlıklarının değerlendirildiği PISA uygulamalarına Türkiye 2003 yılından bu yana katılıyor.

MATEMATİKTE ERKEKLER, OKUMA VE FENDE KIZLARPISA 2018'de Türkiye, her 3 alanda performansını anlamlı ölçüde artıran üç ülkeden biri oldu. Ayrıca Türkiye, 2003 ile 2018 yılları arasında 15 yaş grubu öğrenci nüfusunun en çok arttığı ülkeler arasında her üç alanda da performansını anlamlı ölçüde artıran tek ülke olmayı başardı. 'Okuma becerileri' ve 'fen' alanında kız öğrenciler, erkek öğrencilerden daha yüksek performans gösterdi. Matematik alanında ise erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha yüksek performans gösterdiği tespit edildi.Bölgeler düzeyinde yapılan analiz sonuçlarına göre, Ege, Batı Anadolu ve İstanbul bölgelerindeki öğrencilerin performanslarının diğerlerinde görece yüksek olduğu belirlendi. Okul türlerine göre yapılan analizlerde, her üç alanda da fen lisesi öğrencilerinin en başarılı öğrenci grubu olduğu görüldü. Benzer şekilde Anadolu Lisesi öğrencileri, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden daha yüksek başarı gösterdi. Ayrıca 'PISA 2018'de 'PISA 2015'e göre sosyal bilimler lisesi dışındaki tüm okul türlerinde önemli performans artışları olduğu belirlendi. Türkiye'de sosyoekonomik farklılıkların bilişsel test sonuçları üzerindeki etkisinin görece düşük olduğu gözlendi. Sosyoekonomik düzey açısından en uç noktalarda bulunan kız ve erkek öğrencilerin ortalama puanları arasındaki fark OECD ülkelerinde hesaplanan ortalama farktan daha düşük oldu.OKUMA BECERİLERİNDE OKULLAR ARASI FARK YÜKSEKPISA 2018 sonuçlarına göre; Türkiye okuma becerileri alanı ile ilgili sıralamada '466 ortalama puan' ile 37 OECD ülkesi arasında 31'inci, katılımcı 79 ülke arasında ise 40'ıncı sırayı aldı. Türkiye, sıralamada OECD ülkelerinden Slovakya, Yunanistan, Şili, Meksika ve Kolombiya'yı geride bıraktı. Bu alanda en yüksek başarıyı ise B-S-J-Z (Çin), Singapur, Makao (Çin), Hong Kong (Çin) ve Estonya gösterirken, Fas, Lübnan, Kosova, Dominik Cumhuriyeti ve Filipinler en düşük başarıyı gösteren ülke ve ekonomiler oldu.MEB raporunda Türkiye'nin performansı 2015 yılı sonuçlarıyla kıyaslanırken, Türkiye'nin ortalama puanının 428'ten 466'ya çıktığına, katılımcı ülke sayısının artmasına rağmen 50'inci sıradan 40'ıncı sıraya yükseldiğine dikkat çekildi. Okuma becerileri alanında ülke ve ekonomilerin ortalama puanlarının 340 ile 555 arasında değiştiğine ve Türkiye'nin puanının bütün katılımcıların ortalama puanı olan 453'ten yüksek olduğuna işaret edilen raporda, "Okuma becerileri alanında Türkiye, PISA 2018'de, PISA 2015'e göre ortalama puanını en çok artıran ikinci ülke olmuştur" denildi.Türkiye ayrıca, okuma becerileri alanında okullar arasındaki farkın en yüksek çıktığı 10 ülkeden biri oldu. Okuma becerileri puanlarının okullar arasındaki değişim oranı ortalaması OECD ülkelerinde yüzde 29'ken, bu oran Türkiye'de yüzde 43,6 olarak hesaplandı. Bununla beraber Türkiye'deki okuma becerileri puanlarının okul içi değişim oranı yüzde 34,6 ile OECD ortalamasının önemli ölçüde altında kaldı. Yani Türkiye'de öğrencilerin performans düzeyleri okullar arasında önemli bir değişim gösterirken, okul içindeki değişimler sınırlı düzeyde kaldı.MATEMATİKTE BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK PUANTürkiye, matematik alanında 2015 yılında 420 olan ortalama puanını 454'e çıkardı. Bakanlık raporunda ülke ve ekonomilerin ortalama puanlarının bu alanda 325 ile 591 arasında değiştiği vurgulanırken, "Matematik alanında elde edilen 454 puan, Türkiye'nin PISA uygulamalarında elde ettiği en yüksek puandır. Bu performansı ile Türkiye matematik alanı sıralamasında 79 ülke arasında 42'nci sırada, 37 OECD ülkesi arasında ise 33'üncü sırada yer almıştır. Katılımcı ülke sayısı artmasına rağmen Türkiye, matematik alanında 50'nci sıradan 42'inci sıraya yükselmiştir. Türkiye matematik alanında, PISA 2018'de PISA 2015'e göre ortalama puanını en çok artıran ülkedir" denildi. Matematik alanında en başarılı ülke ve ekonomiler sırasıyla, B-S-J-Z (Çin), Singapur, Makao (Çin), Hong Kong (Çin) ve Tayvan olurken, en başarısızlar da Fas, Kosova, Panama, Filipinler ve Dominik Cumhuriyeti olarak sıralandı.FENDE PUANINI EN ÇOK ARTIRAN ÜLKE TÜRKİYEFen alanındaki sonuçlara bakıldığında Türkiye'nin ortalama puanını 2015 yılına göre artırarak 425'ten 468'e çıkardığı görüldü. Türkiye '468 ortalama puanı' ile 79 ülke arasında 39'uncu, 37 OECD ülkesi arasında ise 30'uncu sırayı aldı. Bu alanda en yüksek başarıyı gösteren ülke ve ekonomiler B-S-J-Z (Çin), Singapur, Makao (Çin), Estonya ve Japonya olurken, en düşük başarıyı da Fas, Kosova, Panama, Filipinler ve Dominik Cumhuriyeti gösterdi. Bakanlık raporunda Türkiye'nin performansı ile ilgili şu değerlendirme yapıldı:

"PISA 2018'de elde edilen bu puan, PISA döngüleri boyunca Türkiye'nin fen alanında elde ettiği en yüksek puandır. Türkiye'nin ortalama puanı (468), katılımcı ülke ve ekonomilerin fen alanındaki ortalama puanından (458) daha yüksektir. Katılımcı ülke sayısı artmasına rağmen Türkiye, fen alanında 54'üncü sıradan 39'uncu sıraya yükselmiştir. Fen alanındaki ortalama puanını PISA 2018'de PISA 2015'e göre en çok artıran ülke Türkiye olmuştur. Fen alanında ülke ve ekonomilerin ortalama puanları 336 ile 590 arasında değişmektedir."

Kaynak: DHA