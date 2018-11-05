Pırlantalı Gümüş Mermiler Aşıkları Kalbinden Vuracak

Bu güne kadar Fas Kralı 6. Muhammed, Marsh & McLennan'ın zeki CEO'su Brian Duperreault gibi çok özel isimlere koleksiyon ürünleri imal eden ünlü mücevher ustası Ar, yeni dönem çalışmalarını Avfest Group altında outdoor camiası için şekillendirecek.

2019'da pırlantalı gümüş mermi ile aşıkları kalbinden vurmayı hedefleyen Ar, sokaktaki vatandaşın alım gücüne hitap eden uygun fiyatlı ürünler de tasarlayacağını belirtti. Pırlantalı ürünler, 7 kıtada geçerliliği bulunan 'HRD Antwerp Institute of Gemmology' ile 'Gemological Institute of Amerika' sertifikalarının resmi onayını taşıyacak ve garanti kapsamında satılacak.

Ar, Avfest Store için, ilk etapta 10 ayrı modelden oluşan çok özel bir koleksiyon hazırlayacak.