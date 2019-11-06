Pırlanta koleksiyonuna 'Yoga'lı tanıtım

06.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:52

Piyasaya sürülecek yeni pırlanta koleksiyonunun yoga etkinliği ile tanıtılması renkli görüntülere sahne oldu.



Bir pırlanta firması, insan vücudunda bulunan 7 temel çakranın sembollerinden oluşturulan 'Chakra' adlı koleksiyonunun tanıtımını yoga ile yaptı. Keyifli anların yaşandığı tanıtımda katılımcılar koleksiyonun önünde bir yoga hocası ile rahatlamaya çalıştı. Etkinlik çakraların açılmasına yönelik yapılan meditasyonun ardından tamamlandı.



"Koleksiyonumuz, insan bedenindeki 7 ana çakranın sembollerinden oluşuyor"



Koleksiyonu hakkında bilgi Kerim Güzeliş, "Marka olarak tüm yenilikleri, trendleri yakından takip ediyoruz. Koleksiyonumuz, insan bedenindeki 7 ana çakranın sembollerinden oluşuyor. Bu semboller, insan bedenindeki dairesel enerji merkezlerini temsil ediyor. Çakralarımız tamamen açık olduğunda vücudumuzdaki enerji serbestçe dolaşır. Böylece mutlu ve huzurlu yaşamın keyfini çıkarabiliriz" şeklinde konuştu.



"Çakralar tıkandığında bizim için gerekli olan enerji bedene giremez"



Yoga çalışması öncesinde katılımcılara çakraların insan üzerindeki etkilerini anlatan Yoga Eğitmeni Çağla Güngör, "Çakra merkezlerinin asıl amacı, sürekli girdaplar şeklinde dönen evrensel yaşam enerjisi pranayı özümsemek ve dağıtmaktır. Evrensel yaşam enerjisi, bedenimize çakra merkezleri aracılığı ile girebilir. Her bir çakra merkezi farklı bir enerjinin bedene giriş kapısıdır. Bu nedenle çakralar tıkandığında bizim için gerekli olan enerji bedene giremez dolayısıyla fiziksel ve psikolojik dengesizlikler ve hastalıklar baş gösterir. Sağlıklı bir sistemde çakralar birbirleri ile iletişim halinde çalışır, birbirlerini destekler, etkiler ve sürekli bilgi paylaşımda bulunur. Duygularımız ve zihinsel düşünceler ile oluşan enerjiyi, çakra merkezleri toplayarak diğer çakra merkezlerine, tüm bedene ve önemli organlara aktarırlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA