PIRLANTA ALACAKLARA "ORİJİNAL SERTİFİKALI ÜRÜN ALIMI" UYARISI
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PIRLANTA ALACAKLARA "ORİJİNAL SERTİFİKALI ÜRÜN ALIMI" UYARISI

21.01.2021 15:32 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:39
PIRLANTA ALACAKLARA

yaptığı açıklamada, pırlanta alınırken nerelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle anlattı: "Sertifika laboratuvarlar tarafından veriliyor.

yaptığı açıklamada,  pırlanta alınırken nerelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle anlattı: "Sertifika laboratuvarlar tarafından veriliyor. Dünyada bilinen iki tane laboratuvar var. Biri  Amerika'da diğeri de Belçika'da.  Bu laboratuvarlarda incelenen taşlara sertifika numaraları,  taşın üzerine işleniyor. Sertifika elimize aldığımız zaman taşın üzerinde de aynı numara işlenmiştir. Müşteri bunun ikisini kontrol ettiği zaman bu taşın bu sertifikaya ait olduğunu otomatikman görmüş oluyor."

PIRLANTA ALIRKEN SERTİFİKALI ÜRÜN ALINMASI LAZIM

Gençoğlu, "Pırlanta alırken sertifikalı ürün alması lazım. Özellikle mağazadan çok laboratuvar sertifikalı ürünleri tercih etmeliler. 0.30 karat ve üzeri taşlarda bu sertifikalar bayağı yaygın. Sertifikayı ve numarayı birbiriyle karşılaştırdıkları zaman hakiki ve sertifikalı ürün aldıkları zaman hiçbir şekilde aldanmazlar. Biz de alırken sertifikalı ürün almaya özen gösteriyoruz. Laboratuvar sertifikalı ürün alıp kontrol ediyoruz aynı şekilde. Sertifikalı olduğu zaman rahatlıkla alıp satım yapabiliyoruz." şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

-----------------------Pırlanta kontrol lazer cihazından detay-Coşkun Gençoğlu'nun pırlantayı kontrolü-Coşkun Gençoğlu röportajı-Pırlanta lazer cihazından detay-Pırlantalardan detay

-Muhabir anonsu (İlkay DİKİCİ)


- İstanbul
PIRLANTA ALACAKLARA 'ORİJİNAL SERTİFİKALI ÜRÜN ALIMI' UYARISI
PIRLANTA ALACAKLARA 'ORİJİNAL SERTİFİKALI ÜRÜN ALIMI' UYARISI
PIRLANTA ALACAKLARA 'ORİJİNAL SERTİFİKALI ÜRÜN ALIMI' UYARISI
PIRLANTA ALACAKLARA 'ORİJİNAL SERTİFİKALI ÜRÜN ALIMI' UYARISI
PIRLANTA ALACAKLARA 'ORİJİNAL SERTİFİKALI ÜRÜN ALIMI' UYARISI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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