Pirinkayalar ne demek? Pirinkayalar anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Pirinkayalar kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Pirinkayalar anlamı ne? Pirinkayalar ne demek?

PİRİNKAYALAR NE DEMEK?

Pirinkayalar tünel ismidir.

Erzurum ile Artvin illerini bağlayacak Pirinkayalar Tüneli ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlanacağına dikkat çekilen açıklamada, "2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu bin 70 metrelik bağlantı yolu ile birlikte 3,34 kilometreye ulaşmaktadır. Proje ile Erzurum ve Artvin illerine ait havalimanları ve Artvin Limanı ile bütünleşerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak. Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunacaktır. Ayrıca mevcut yol 680 metre kısalacak. Projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon TL tasarruf edilirken, karbon salınımı 230 ton azalacaktır" denildi.

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