Pirinç tozunu toz altın olarak satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

Pirinç tozunu toz altın olarak satmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

Pirinç tozunu toz altın olarak satmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçen ay meydana gelen olayda Çanakkale ve Bursa'dan Kırşehir'e geldikleri öğrenilen M.Ş., S.Ö. ve E.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin teknik takibine takıldı.

M.H.K. adlı kişiye 2 kilogram pirinç tozunu 400 bin lira değerinde toz altın olarak satmaya çalışan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı