Pirinç diyarı Terme'de çeltik hasadı başladı
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Pirinç diyarı Terme'de çeltik hasadı başladı

Samsun'un Terme ilçesinde çeltiğin olgunlaşma sürecinin bitmesi ve tarlada bulunan suyun çekilmesiyle birlikte hasat başladı.

Pirinç diyarı Terme'de çeltik hasadı başladı
17.09.2020 12:36 | Son Güncelleme: 17.09.2020 12:40

Samsun'un Terme ilçesinde çeltiğin olgunlaşma sürecinin bitmesi ve tarlada bulunan suyun çekilmesiyle birlikte hasat başladı. Biçerdöverler yoğun çeltik hasadı mesaisi için tarlalara girdi.

Samsun'un Terme ilçesinde yaklaşık 17 bin dönüm alanda çeltik hasadı başladı. Birçok kişinin tercih ettiği ve lezzetini Terme'nin doğal su kaynaklarından alan pirinçten her yıl Terme'de yaklaşık 13 bin ton hasat elde ediliyor. Sarıya dönük rengi ve lezzetiyle farklılık oluşturan pirinç herkes tarafından ilgi görüyor.

"İlçemizde 17 bin dönüm alanda 12-13 bin ton civarında çeltik hasadı oluyor"

Çiftçinin bu sene çeltik fiyatından memnun olduğunu ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Terme ilçemizde 2020 yılının çeltik hasadı başladı. Terme'nin bereketli ovalarından yaklaşık 17 bin dönüm alanda yılda ortalama 12 - 13 bin ton civarında çeltik hasadı oluyor. Bu yıl yaklaşık 9-10 tür çeltik dikimi oldu. Üreticilerimize bereketli olsun diyoruz. İlçemizin bereketli ovalarında yetişen bu güzel Terme pirincinin mutfağa gelene kadar meşakkatli bir yoldan geçerek bizim sofralarımıza geliyor. Son yıllarda belki çeltik üretimi azdı ama yavaş yavaş ilçemizde insanların çeltiğe yöneldiğini görüyoruz. Bu sene itibarıyla 3 bin 600 TL kadar hükumetimiz tarafından fiyat verildi. Bunun da üreticilerimizi memnun ettiğini görüyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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