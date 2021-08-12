Pırıl Pırıl Sokaklar Sağlıklı Pursaklar

Pursaklar Belediyesi, daha temiz bir Pursaklar için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, cadde, sokak ve kaldırımları yıkayarak detaylı bir temizlik çalışmalarına soluksuz devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, daha temiz bir Pursaklar için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, cadde, sokak ve kaldırımları yıkayarak detaylı bir temizlik çalışmalarına soluksuz devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığı ve çevre temizliği kapsamında, gün içinde yoğunluk olduğu alanlar başta olmak üzere ilçe genelindeki yolları ve kaldırımları, didik didik temizleyip, köpüklü suyla yıkıyor ardından dezenfekte ederek ilçeyi pırıl pırıl hale getiriyor.

Belediye ekipleri mesai mefhumu gözetmeksizin, gece-gündüz demeden temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kirlenen yol ve kaldırımları yıkayan ekipler, basınçlı su ile ilçe sakinlerine daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunabilmek için büyük çaba sarf ediyor.

"Bizim için önemli olan hemşehrilerimizin sağlığıdır"

Yaz ayları boyunca ilçenin cadde ve sokaklarında yol ve kaldırım yıkama çalışmalarına devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Belediye olarak gerçekleştirmiş olduğumuz temizlik çalışmalarıyla ilçemizi daha yaşanılabilir, daha temiz ve daha nezih bir yer haline getirme çalışmalarımız artarak devam ediyoruz. Cadde ve sokaklarımız belirlenen plan ve program dahilinde sürekli temizleniyor. Bizim için önemli olan hemşehrilerimizin sağlığıdır. Biz onların sağlığını korumak adına üzerimize düşeni yapıyor ve yapmaya devam edeceğiz. İlçe temizliği için gecesini gündüzüne katan, canla başla çalışan mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre