Pirelli üretime ara veriyor Kocaeli'de bulunan Pirelli lastik fabrikası 1-12 Nisan tarihleri arasında üretime ara verme kararı aldı.

Kocaeli'de bulunan Pirelli lastik fabrikası 1-12 Nisan tarihleri arasında üretime ara verme kararı aldı.

Pirelli'den yapılan açıklamada. 'Pirelli Türkiye olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs pandemisi ile ilgili gelişmeleri Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkili kuruluşların kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara paralel olarak çok yakından takip etmeye devam ediyoruz. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde, 1-12 Nisan tarihleri arasında İzmit'teki üretim operasyonlarımıza ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Diğer yandan Pirelli'nin motor sporları programında global çapta kritik role sahip bulunan İzmit'teki üretim tesisimiz ve tüm iş birimlerimizde iş sağlığı, güvenliği ve çevre departmanımızın rehberliğinde gerekli önlem ve aksiyonları almış bulunmaktayız. Bu önlemlere paralel olarak, Pirelli Türkiye Genel Merkez ve fabrikada üretim operasyonları dışındaki çalışanlarımızın uzaktan çalışması için gerekli hazırlık ve testler tamamlanarak, 18 Mart itibarıyla uzaktan çalışma sistemine geçildi. Ayrıca, Pirelli Türkiye ve ülke genelindeki yetkili satıcılarımızla irtibat kurularak; müşterilerimizin taleplerini karşılayacak ürün stoklarımız yeterli şekilde güncellendi. Tedarik zincirimizin planlamaları için de süreci yakından izleyen özel ekipler kuruldu ve gerekli önlemler alındı. Ülkemizin bu zorlu süreci tüm tedbirleri alarak en iyi şekilde atlatacağına yürekten inanıyor, sağlıklı günler diliyoruz" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA