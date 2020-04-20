Pirelli Türkiye'den koronavirüsle mücadeleye lastik bağışıyla destek Pirelli Türkiye, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadeleye, Ankara, İstanbul ve Kocaeli'deki ambulanslar için lastik bağışlayarak katkı sundu.

Pirelli Türkiye, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadeleye, Ankara, İstanbul ve Kocaeli'deki ambulanslar için lastik bağışlayarak katkı sundu.

Lastik üreticisi firmadan yapılan yazılı açıklamada, Ankara, İstanbul ve Kocaeli İl Sağlık müdürlükleri ile irtibata geçilerek devlet hastaneleri bünyesindeki ambulansların lastik ihtiyacının karşılanmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Pirelli Türkiye olarak, bu süreci birlik, beraberlik ve dayanışma ile atlatabileceğimize inanıyor ve sağlık çalışanlarımızın bu zorlu mücadelesine lastik bağışlayarak katkı sunuyoruz. Bu üzücü süreci bir an önce atlatmak dileğiyle canla başla çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA