Pirelli moda dünyasında

01.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:41

Yeni COMME des GARÇONS JUNYA WATANABE MAN koleksiyonu Paris Moda Haftası kapsamında podyuma çıktı.







Pirelli ile ilk kez iş birliği yapan ünlü Japon moda tasarımcısı, 1970'li yıllarda şirketin teknisyenlerinin yarışlarda giydiği motor sporları ceketlerinden esinlenen ve ikonik sarı ve kırmızı Pirelli logosunu taşıyan özel bir kapsül koleksiyonu tanıttı.



Japon tasarımcının bu sınırlı serisi, Pirelli Design'ın oynadığı rolü ortaya koyuyor. Konsept, Pirelli markası kadar şirketin modadan sürat teknelerine ve lüks saatlere kadar çeşitli alanlardaki teknik bilgi birikimini de vurgulayan sanatsal iş birliklerine hayat vermek için yaratıldı.



Junya Watanabe, eskiden giyilen üniformaları ve iş kıyafetlerini yeniden yorumlarken ikonik İtalyan spor markasıyla eş anlamlı giysilerden ilham aldı ve Junya Watanabe Man tasarımlarının özünü temsil eden ceket ve paltolar yarattı. Junya Watanabe Man x Pirelli koleksiyonu, iki palto, bir ceket ve bir tişört olmak üzere dört parçadan oluşuyor.



Vintage giysileri çağrıştırırken yeni malzemelerin eklenmesiyle güncellenen tasarımlar, her zaman yüksek teknolojili sentetik malzemelerle ilgilenen Watanabe'nin üretimini tanımlayan özelliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Koleksiyondaki klasik kruvaze ceketin yanı sıra spor palto ve pit ekibi ceketi yeni stillerle hayat bulurken, dünya motor sporlarının zirvesindeki Pirelli'nin renkleri ve detayları korunuyor.



