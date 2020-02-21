Pirelli FTSE4Good endeksinde lider oldu

21.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:41

Pirelli, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) konularındaki taahhütleriyle FTSE4Good İndeks Serisinde maksimum 5 puan üzerinden 4,6 ile Lastik ve Tüketim Ürünleri sektörlerinin tepesinde yer aldı ve ESG Sektör Lideri oldu.







Londra Menkul Kıymetler Borsası tarafından kontrol edilen bir şirket olan FTSE Russell'ın hazırladığı FTSE4Good indeksleri, büyük global pazarlardaki şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performanslarını ölçüyor ve yatırımcılara sorumlu yatırım fonları ile diğer ilgili yatırım ürünleri oluşturmaları ve değerlendirmeleri için bir referans noktası sağlıyor.



