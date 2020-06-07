Pirelli'den yakıt hediyeli lastik kampanyası Pirelli, Opet işbirliğiyle hayata geçirilen yeni kampanyasını duyurdu.

Pirelli, Opet işbirliğiyle hayata geçirilen yeni kampanyasını duyurdu.

Pirelli, kampanyaya dahil olan yetkili satıcılarından tek seferde 4 adet 17 jant ve üzeri oto, SUV(4×4), hafif ticari araç, yaz veya dört mevsim lastiği satın alan müşterilerine akaryakıt alımında kullanabilecekleri 400 TL'ye varan tutarda OPET Yakıt Puan hediye ediyor.

1 Haziran31 Temmuz tarihleri arasında Pirelli Yetkili Satıcılarından oto, SUV(4×4), hafif ticari araç için 4 adet yaz veya 4 mevsim lastik satın alan müşterilere 17 jant lastikler için 250 TL; 18 jant ve üzeri lastikler için ise 400 TL değerinde Opet Yakıt Puan hediye ediliyor.

Opet Yakıt Puanlar, OPET ve Paro pod kurulumu olan SUNPET istasyonlarında sadece benzin ve motorinde geçerli akaryakıt alımlarında kullanılabiliyor. 1 Haziran'da başlayacak olan kampanya kapsamında Pirelli, müşterilerine ayrıca Bonus'a özel peşin fiyatına 8 taksit fırsatı da sunuyor.

OPET Yakıt Puanların aktive edilmesi için müşterilerin fatura tarihinden itibaren 15 gün içerisinde www.pirelli.com.tr adresini ziyaret ederek Pirelli kampanya başvuru sayfasında yer alan formu eksiksiz olarak doldurmaları gerekiyor. Tüketicilerin kayıt sonrası yüklenen Opet Yakıt Puanlar'ını ise 30 Eylül 2020 tarihine kadar kullanmaları gerekiyor.

"Tyrelife" kampanyası ile 6 aylık lastik garantisi

2008 yılından beri tüketici faydası olarak sunulan Tyrelife Kampanyası 17 jant ve üzeri yapılan lastik alışverişinde tüketiciye 6 aylık bir lastik garantisi sunuyor. Kampanya kapsamında Pirelli, tüketiciye lastiklerine değer vermeleri gerektiğini vurgulayarak, 6 aylık lastik garantisi ile bu yolda kendilerini destekliyor. Tüketici, Yetkili Satıcılardan alınan Pirelli marka lastikleri ile faturasını da yanında bulundurarak www.pirelli.com.tr üzerinden kayıt gerçekleştiriyor ve lastik garantisini 6 ay süreyle aktif edebiliyor.