Pirelli'den güvenli hizmet animasyonu Pirelli, Yetkili Satıcıların mağazalarını sürücülerin daima güvende hissedeceği yerler haline getirmelerine yardımcı olacak, yararlı bilgiler içeren yeni bir video yayımladı.

Pirelli, Yetkili Satıcıların mağazalarını sürücülerin daima güvende hissedeceği yerler haline getirmelerine yardımcı olacak, yararlı bilgiler içeren yeni bir video yayımladı.

Pirelli'nin tüm bayi ağına dağıtılan bu bilgiler, sürücülerin lastikleri değiştirilirken tamamıyla güvende hissetmelerini sağlayacak şekilde tasarlanan yeni önlemlerle genişletiliyor.

İş yerleri yeniden açılırken müşteriler sağlıklarına öncelik verildiğinden emin olmak istiyor. Yetkili satıcıların müşterilerine güvenli hizmet sunma yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak çeşitli girişimler sunan Pirelli, servis merkezlerini yeniden düzenleme ve hijyenik bir ortam yaratma konusunda destek olacak bir dizi tavsiyeyi derledi. Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 ile ilgili açıkladığı tedbirlere paralel ve uyumlu olarak alınan bu önlemler, bayi ağına yönelik bir kısa filmde özet olarak açıklanıyor.

Bekleme alanlarından çalışma alanlarına kadar çeşitli önlemler uygulanacak

Lastik servisleri için tasarlanan yeni organizasyonel düzenlemeler ve satış süreçleri, satıcıların müşterilerini daha da sıcak bir şekilde ağırlamalarına yardımcı olacak. Bu süreçler, çalışma alanlarının yeni bir şekilde düzenlenmesinden bekleme alanlarında belirli sayıda kişiye izin verilmesine kadar çeşitli önlemleri içeriyor. Dijital araçların daha fazla kullanılması kapsamında yeni online randevu sistemlerinin yanı sıra müşterilerin temassız ödeme için teşvik edilmesi de açıklanıyor. Ayrıca, çalışanların gün boyunca uygulaması gereken hijyen kuralları (el yıkama, ateş ölçümü, eldiven ve maske kullanımı, vb.) da sunuluyor.

Pirelli, hem internet ortamında hem de sosyal medya kanallarında paylaştığı videonun yanı sıra farklı ülkelerin mevzuatına uyarlanmış çeşitli tavsiyeleri ve Pirelli Yetkili Satıcı Sağlık Paketini de satış noktalarına gönderdi. Böylece, servislerin ve Yetkili Satıcıların sürekli temiz ve düzenli kalması, dolayısıyla müşterilerin de daima kendilerini güvende ve rahat hissetmeleri sağlanacak

Lastik bayileri ve satış ekibi unutulmadı

Video, Pirelli'nin Mart ayının başından bu yana uygulamaya koyduğu bir dizi aksiyon kapsamında yayımlandı. Bu uygulamalar arasında lastik bayilerine ve satış ekibine yönelik dijital eğitimler, servisleri yeniden düzenleme konusunda destek, bu zor günlerde satıcılara yardımcı olacak çeşitli dijital ve geleneksel iletişim çalışmaları yer alıyor. Pirelli ayrıca son kullanıcılara yönelik olarak sürücülere lastiklerini koruma ve güvenle yola çıkma konusunda yardımcı olacak dört faydalı ipucu içeren bazı önemli bilgiler de yayımladı.