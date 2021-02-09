Pirelli Altın Klasman'da yer aldı
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Pirelli Altın Klasman'da yer aldı

09.02.2021 15:14 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:18
Pirelli Altın Klasman'da yer aldı

Pirelli, S&P Global tarafından yayımlanan ve 7 binden fazla şirketin sürdürülebilirlik profillerinin değerlendirildiği 2021 Sürdürülebilirlik Endeksi’nde bir kez daha Altın Klasmanda yer alma başarısı gösterdi.

Pirelli, S&P Global tarafından yayımlanan ve 7 binden fazla şirketin sürdürülebilirlik profillerinin değerlendirildiği 2021 Sürdürülebilirlik Endeksi'nde bir kez daha Altın Klasmanda yer alma başarısı gösterdi.

Pirelli, küresel otomobil ekipmanları sektöründen "Altın Klasman" kategorisinde yer almaya hak kazanan tek şirket oldu. Sıralamalar, her yıl Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksleri için SAM Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi esas alınarak hazırlanıyor. Daha önce açıklandığı üzere, Pirelli 2020'de ortalamanın 35 puan olduğu sektörde toplam 84 puanla dünya sektör lideri olmuştu.

Pirelli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Marco Tronchetti Provera, şu yorumda bulundu: "Pirelli'nin 2021 S&P Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 'Altın Klasman' statüsünde yer alması, sürdürülebilirliğin şirket stratejimizin merkezindeki konumunu vurguluyor. Ayrıca Pirelli'nin tüm iş faaliyetlerine sorumlu bir yaklaşımı entegre ederek paydaşlar için değer yaratma kabiliyetinin de altını çiziyor."

S&P Global Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG) Araştırma ve Veri Direktörü Manjit Jus ise şunları söyledi: "ESG ölçütlerine göre, sektördeki şirketler arasında en iyi performansı sergileyenlere yer veren 2021 Sürdürülebilirlik Endeksi'nde ALTIN Ödül alan Pirelli'yi kutluyoruz. Yedi binden fazla şirketin değerlendirildiği bir sürecin ardından bu endekse dahil edilmek, kurumsal sürdürülebilirlikte başarının gerçek bir göstergesidir."

Kaynak: Carmedya.com

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