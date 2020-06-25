Pirelli 2030'a kadar karbon nötr olacak Bilim Temelli Hedefler Girişimi (Science Based Targets Initiative – SBTi), Pirelli’nin emisyonları azaltma hedeflerini küresel ısınmayı 2°C’nin altında tutmak için gereken aksiyonlarla uyumlu bularak doğruladı.

Bilim Temelli Hedefler Girişimi (Science Based Targets InitiativeSBTi), Pirelli'nin emisyonları azaltma hedeflerini küresel ısınmayı 2°C'nin altında tutmak için gereken aksiyonlarla uyumlu bularak doğruladı.

Bu gelişme, lastik devi Pirelli'nin 2030 yılına kadar Karbon Nötr olma taahhüdünün ve son Endüstriyel ve Sürdürülebilirlik Planı'nda açıklanan 2025 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir elektrik enerjisi kullanma hedefinin de tanınması niteliğinde bulunuyor.

2025'e kadar emisyonlar azalacak

Daha detaylı olarak, SBTi, Pirelli'nin 2015'ten 2025'e kadar doğrudan ve dolaylı karbon emisyonlarını yüzde 25 azaltma ve 2018'den 2025'e kadar hammadde tedarikine bağlı mutlak emisyonlarını yüzde 9 azaltma hedeflerini doğruladı.

CDP (eski adıyla Karbon Saydamlık Projesi), Birleşmiş MilletlerUN Global Compact, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) arasındaki işbirliğinden doğan SBTi, gezegenin sıcaklığının yükselmesini kontrol altına almak için iddialı hedefler tanımlanmasına yönelik olarak kurumlara kılavuzluk etmeyi amaçlıyor.

"Karbon Nötr hedefimize ulaşmak için doğru yoldayız"

Pirelli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Marco Tronchetti Provera konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Bilim Temelli Hedefler Girişiminin CO2 emisyonlarını azaltma hedeflerimizi doğrulaması, Pirelli'nin tamamıyla Karbon Nötr olma hedefine ulaşmak için doğru yolda ilerlediğini gösteriyor. Sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele taahhüdümüz kalıcıdır. Ar-Ge faaliyetlerimizle yenilikçi malzemeler bulmak ve gezegenin korunmasına katkıda bulunabilecek daha sürdürülebilir süreçleri ve ürünleri benimsemek için her gün çalışmaya devam ediyoruz."