PİRE VE BİT KABUSU YAŞANAN MAHALLEDE İLAÇLAMA ÇALIŞMASI

VAN'ın Gürnpınar ilçesinin bit, pire ve sivrisinek kabusunun yaşandığı Yolaşan Mahallesi'nde, ilaçlama yapıldı.

VAN'ın Gürnpınar ilçesinin bit, pire ve sivrisinek kabusunun yaşandığı Yolaşan Mahallesi'nde, ilaçlama yapıldı.

Gürpınar'ın 150 hane ve yaklaşık bin 500 nüfuslu Yolaşan Mahallesi'nde vatandaşlar, 2 yıldır evlerini istila eden pire, bit ve sivrisineklerle mücadele ediyor. Dün, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla, kendi imkanlarıyla sorunun üstesinden gelemeyen mahalleli, yetkililerden yardım istedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla bugün mahallede ilaçlama çalışması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Abdullah Saraçer başkanlığındaki ilaçlama ekibi, mahallede içerisindeki ahırlara yakın alanlarla evlerin önündeki bahçeleri baştan sona ilaçladı.

Saraçer, mahallelinin başvurusu üzerine ilaçlama yaptıklarını belirterek, Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan Mahallesi'ndeki vatandaşların, mahallelerinde bit ve pire salgını olduğunu belirtip, belediyemize müracaatta bulundular. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığımızca mahallede bit, pire ve sivrisineklere karşı ilaçlama yaptık dedi.

Ekiplere teşekkür eden mahalle muhtarı Fevzi Tunç ise, Mahallemiz bin 500 nüfuslu. Sesimize kulak veren Sayın Valimiz, mahallemize ekip gönderdi. Mahallemizde ilaçlama çalışması yapıldı. Bahçe, sokak ve evlerimiz ilaçlanıyor. Bit, pire ve sivrisinekler nedeniyle gece sabaha kadar uyuyamıyorduk. Bizi bu sıkıntıdan kurtaran Sayın Valimize ve Büyükşehir Belediyesi ekibine çok teşekkür ediyoruz diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı