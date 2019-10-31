31.10.2019 11:20

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Doğu Akdeniz'in en büyük aktarma limanlarından olan Yunanistan'daki Pire Limanı'nın kapasitesini doldurduğunu, bunun Çandarlı'da yapımı planlanan Kuzey Ege Limanı için bir fırsat oluşturduğunu belirtti.

Öztürk, yaptığı açıklamada Çin'in Yeni İpekyolu Projesi'nde Avrupa'ya çıkış kapısı olarak seçtiği Yunanistan'ın Pire Limanı'nın doğal genişleme sınırlarına ulaştığını bildirdi.

Yunanistan Liman Planlama ve Geliştirme Komitesi'nin Pire Limanı'nın genişletilmesi ve dördüncü bir konteyner terminali projesine izin vermediğine dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Pire Limanı şehir merkezinde ve artık gidecek yer yok. 7 milyon TEU'luk bir limanın kapasitesini 10 milyon TEU'ya çıkardığınızda orada trafik sorununu çözemezsiniz. Pire Limanı doldu, İzmir limanlarına fırsat doğdu. Limanlarımızın Kuşak ve Yol Projesi'nin Deniz İpekyolu ayağında mutlaka yer alması gerektiğini sürekli ifade ediyoruz. Bu konuda devletimizin çalışmaları var. Çinliler, Doğu Akdeniz'de, sonrası için bir açılım yapmak zorundalar. İnşallah Çandarlı'daki Kuzey Ege Limanı için güzel haberler söz konusu olur."

Kruvaziyer turizminde de güzel haberlerin gelmeye devam ettiğine işaret eden Öztürk, özellikle 2021 yılından itibaren Türkiye'nin dünya kruvaziyer pazarına güçlü şekilde döneceğini ve bir milyon yolcuyu ağırlayabileceğini aktardı.

İzmir Alsancak Limanı Yolcu Salonu'nun modern hale getirilmesi için TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğünün ödenek talebinde bulunduğunu da belirten Öztürk, bu alanda yapılacak yatırımın kenti kruvaziyer turizminde öne çıkarabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA