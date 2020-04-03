Pire Liman'ında karantinada 65 Türk'te korona tespit edildi Pire Limanı'ndaki karantinaya alınan Elefterios Venizelos gemisindeki 160 Türk vatandaşından 65'inde korona tespit edildi.

Pire Limanı'ndaki karantinaya alınan Elefterios Venizelos gemisindeki 160 Türk vatandaşından 65'inde korona tespit edildi.

Yunan bayraklı Eleftherios Venizelos adlı gemide mürettebatta korona semptomlarının görülmesinin ardından gemi Pire Limanı'nda karantinaya alınmıştı. Elde edilen son bilgilere göre, gemide bulunan 65 Türk'te korona virüs tespit edildi. Korona tespit edilen mürettebat 14 gün boyunca gemide kalacak ve tedavi görecek. Korona tespit edilmeyen Türk vatandaşları ise Atina'daki otellerde 14 gün gözetim altında tutulacak, daha sonra Turkiye'ye gönderilecek. - ATİNA

Kaynak: İHA