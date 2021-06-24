'Pire Ailesi'ne hayvan hırsızlığından gözaltı
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'Pire Ailesi'ne hayvan hırsızlığından gözaltı

'Pire Ailesi'ne hayvan hırsızlığından gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de 12 küçükbaş hayvanı çaldıkları ileri sürülen ve kendilerini 'Pire Ailesi' olarak tanıtan 5 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

DENİZLİ'de 12 küçükbaş hayvanı çaldıkları ileri sürülen ve kendilerini 'Pire Ailesi' olarak tanıtan 5 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Buldan ve Güney ilçelerinden toplam 12 adet küçükbaş hayvanın çalınması üzerine harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hırsızlık yaşanan mahallelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, şüphelileri tespit edip, kimliklerini belirledi. Güney ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yaşadığı Manisa'nın Salihli ilçesindeki eve baskın yapan jandarma Süleyman P. (44), eşi Zekiye P. (41) oğlu E.P. (17), dayısı Teksin U. (46) ve akrabası Ali K.'yi (42) yakalayarak gözaltına aldı.

Kendilerini 'Pire Ailesi' olarak tanıtan şüphelilerin evinde yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen ruhsatsız av tüfeği ve 4 telefon ele geçirildi. Şüphelilerin Uşak, Manisa, İzmir, Afyon, Çanakkale, Kütahya ve Denizli'de çok sayıda benzer suça karıştıkları belirtildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


'Pire Ailesi'ne hayvan hırsızlığından gözaltı
'Pire Ailesi'ne hayvan hırsızlığından gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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