Piraziz Kaymakamı Başar esnafı ziyaret etti
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Piraziz Kaymakamı Başar esnafı ziyaret etti

Piraziz Kaymakamı Başar esnafı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Piraziz Kaymakamı Furkan Başar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Piraziz Kaymakamı Furkan Başar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Başar, Bahtiyar Aydın Bulvarı üzerinde normalleşme çerçevesinde tekrar faaliyete başlayan iş yerlerini ziyaret etti, esnafla bir araya geldi.

Kendilerinin talep ve sorunlarını da dinleyen Başar, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

Başar, vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını, pandemi sona erene kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını da istedi.

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Piraziz Kaymakamı Başar esnafı ziyaret etti
Piraziz Kaymakamı Başar esnafı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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