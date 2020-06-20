Piraziz 15 Temmuz Şehitler Ortaokulunda 6 uygulama atölyesi açılacak Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca Piraziz 15 Temmuz Şehitler Ortaokuluna 6 uygulama atölyesi kazandırılacak.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca Piraziz 15 Temmuz Şehitler Ortaokuluna 6 uygulama atölyesi kazandırılacak.

"Yetenekli Çocuklar, Nitelikli İş Gücü, Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye" projesi protokolü, DOKAP Başkanı Yusuf Mengi ve Piraziz Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal tarafından, DOKAP binasında düzenlenen törende imzalandı.

Piraziz 15 Temmuz Şehitler Ortaokulunda uygulanacak 730 bin lira maliyetli, bir yıl sürecek proje kapsamında tarım, e-spor, robotik kodlama ve 3D tasarım, resim, müzik ve ahşap atölyeleri açılacak.

Proje ile öğrencilerin dijital yeterlilikleri ve beceri yeteneklerinin belirlenmesi amaçlanıyor. Öğrencilerin, daha sonra uygulanacak yetenek sınavları ve değerlendirme kriterleri ile yeteneğine uygun alan belirlenerek en başarılı olabileceği liseye yönlendirilmesi hedefleniyor.

Törene, Piraziz Milli Eğitim Müdürü Yunus Aydın ve Piraziz 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu Müdürü Atakan Koçhan da katıldı.

Kaynak: AA