21.09.2019 21:00

- Pirat Avrupa Yelken Şampiyonası'nda birinci Almanya

Avrupa Yelken Şampiyonası'nda dereceye giren takımlar belli oldu

KOCAELİ - EUROSAF 2019 Avrupa Pirat Şampiyonası yarışları Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tamamlandı. Şampiyonda dereceye giren 3 takım Almanya temsilcileri oldu.

7 ülkeden 116 sporcunun katıldığı EUROSAF 2019 Avrupa Pirat Şampiyonası yarışları Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tamamlandı. Geçtiğimiz hafta sporcuların Türkiye'ye gelmesiyle verilen parti ile başlayan şampiyona kıyasıya yarışlara ev sahipliği yaptı.

Zaman zaman rüzgarın azalmasıyla zor anlar yaşayan takımlar 4 gün süren yarışmaların ardından ödüllerini düzenlenen törenle aldı. 14 yıl aradan sonra Türkiye'de düzenlenen EUROSAF 2019 Avrupa Pirat Şampiyonası dereceye giren ilk üç isimde Almanya temsilcilerinden oluştu. Yarışma sonuçlarına göre birinci Frıeder Bıllerbeck - Julius Raıthel, ikinci Svenja Thoroe - Karsten Bredt, üçüncü ise Lukas Buruning - Femke Gosch oldu. Yarışmalarda en yüksek dereceyi alan Türk ekibi ise Haluk Suntay-İrfan Gezici'nin oluşturduğu takım oldu. Türk ekibi yarışmayı dokuzuncu tamamladı.

"Şampiyona çok çekişmeli oldu"

Şampiyonada en yüksek dereceyi yapan Türk ekibinden milli sporcu Haluk Suntay yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonası'nda dokuzuncu olduk. İşin açıkçası daha iyi bir derece bekliyorduk ama dokuzunculukla yetinmek zorunda kaldık. Şampiyona oldukça çekişmeli oldu. Hava birazcık zorlayıcıydı. İlk günlerde çok düşük esti. Sonrasında ise çok şiddetli esti. Biraz zorlandık. Çok daha iyi bir sonuç bekliyorduk. Ama olmadı. Genel olarak başarılı bir şampiyona oldu. Katılan ülkeler şampiyonanın kalitesinden oldukça memnunlar" dedi.

Gezici: "Derecemiz biraz daha yükseldi"

Şampiyonadan dokuzuncu olarak ayrılan milli sporcu İrfan Gezici ise, "Şartlar zordu. Daha iyi bir derece bekliyorduk ama güzel müsabakalar olduk. Daha önce katıldığımız Avrupa Şampiyonalarına göre derecemiz biraz daha yükseldi. Daha iyi koşullarda olabilirdik. Fakat buda güzel" dedi.

Kaynak: İHA