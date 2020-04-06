Pırasa üretiminde 'sosyal mesafe' ayarı MERSİN'in Tarsus ilçesinde pırasa tarlasında çalışan 100 kişiye, işveren çiftçi tarafından sosyal mesafenin korunması için sık sık Türkçe ve Arapça uyarı yapıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde pırasa tarlasında çalışan 100 kişiye, işveren çiftçi tarafından sosyal mesafenin korunması için sık sık Türkçe ve Arapça uyarı yapıldı.

İlçeye bağlı Yunusemre Mahallesi'nde Ankara ve İstanbul'a gönderilmek üzere yetiştirilen pırasının hasadına başlanıldı. Pırasanın toplanma ve işlenmesi sırasında çalışan ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu tarım işçilerine ise sık sık sosyal mesafenin korunması için uyarı yapıldı. İşveren çiftçi Serdar Koç, 30 dönüm arazide çalışan işçilere koronavirüs salgını nedeniyle Arapça ve Türkçe olarak sık sık anons yaptı. Koç, "Suriyeli ve Türk işçilerimin güvenliği için bu uyarıları sıkça yaparak çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA