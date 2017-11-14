Pırasa Çorbası (8+ Ay) | Profilo ile Pişiriyoruz | İki Anne Bir Mutfak
Kış mevsiminin sağlıklı sebzesi ile çok lezzetli bir "Pırasa Çorbası" ile karşınızdayız, ailecek bayılacaksınız.
Kış mevsiminin sağlıklı sebzesi ile çok lezzetli bir "Pırasa Çorbası" ile karşınızdayız, ailecek bayılacaksınız. Hadi Mutfağa! Malzemeler: 2 dal pırasa, 1 havuç, 1 küçük boy patates, 1 diş sarımsak, 2 çorba kaşığı haşlanmış nohut, 2 bardak tavuk / et suyu Nasıl Yapılır? Pırasa, havuç, patatesi ince ve benzer büyüklükte doğruyorum. Rendelediğim sarımsağı 1 kaşık suda soteldikten sonra sebzeleri katıyorum, su ekleyip pişiriyorum. Sebzeler piştikten sonra nohudu ve et suyu ekleyip karıştırıyorum. Bebeğiniz için nohudu, tıkanma riskine karşı, ufalanmış şekilde ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun : )