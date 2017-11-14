Pırasa Çorbası (8+ Ay) | Profilo ile Pişiriyoruz | İki Anne Bir Mutfak

Kış mevsiminin sağlıklı sebzesi ile çok lezzetli bir "Pırasa Çorbası" ile karşınızdayız, ailecek bayılacaksınız. Hadi Mutfağa! Malzemeler: 2 dal pırasa, 1 havuç, 1 küçük boy patates, 1 diş sarımsak, 2 çorba kaşığı haşlanmış nohut, 2 bardak tavuk / et suyu Nasıl Yapılır? Pırasa, havuç, patatesi ince ve benzer büyüklükte doğruyorum. Rendelediğim sarımsağı 1 kaşık suda soteldikten sonra sebzeleri katıyorum, su ekleyip pişiriyorum. Sebzeler piştikten sonra nohudu ve et suyu ekleyip karıştırıyorum. Bebeğiniz için nohudu, tıkanma riskine karşı, ufalanmış şekilde ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun : )