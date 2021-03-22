Pırasa bu yıl üreticisine tat vermedi
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Pırasa bu yıl üreticisine tat vermedi

22.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:09
Pırasa bu yıl üreticisine tat vermedi

Türkiye'nin en önemli sebze ve meyve üretim merkezlerinin başında gelen Aydın'da bu yıl pırasa, üreticisine tat vermedi.

Türkiye'nin en önemli sebze ve meyve üretim merkezlerinin başında gelen Aydın'da bu yıl pırasa, üreticisine tat vermedi. Geçen yıl kilosu toptan 3 TL'ye satılan pırasa bu yıl 1.5-2 TL'ye düştü. Pandemi sürecinde tüm ürünlerin zam gördüğünü belirten üretici Mustafa Çelik, "Bu yıl pırasa yüz güldürmedi" diye konuştu.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı kırsal Gödrenli, Gölhisar, Şahnalı, Kozalaklı, Armutlu ve civarında bolca yetiştirilen pırasa hasadı başladı. Bu yıl havaların ılıman gitmesi nedeniyle Ocak ayından bu yana hasat yaptıklarını belirten pırasa üreticisi Mustafa Çelik, "Geçtiğimiz aylarda pazarların birleştirilmesinden ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığından dolayı ürünlerimizi yeterince pazarlayamadık. Şimdi tüm pazarlar açıldı. Ancak ürün fiyatları düştü. Geçen yıl kilosu 3 TL'ye satılan pırasa bu yıl 1.5-2 TL arasında alıcı buluyor" diyerek bu yıl emeklerinin karşılığını alamadıklarını söyledi.

Şifa deposu ama kıymeti bilinmiyor

Pırasanın sıradan bir sebze olmadığını ve adeta şifa deposu olduğunu belirten Mustafa Çelik, "Sarımsak ve soğanla yakın akraba olan pırasanın kalp ve damar dostu olduğu belirtilir. Özellikle hamile kadınlar doktor tavsiyesi ile tüketiyor. Kemik sağlığı için de oldukça önemli bir gıda olan pırasa maalesef bu yıl değerini bulmadı" diye konuştu. - AYDIN

Pırasa bu yıl üreticisine tat vermedi
Pırasa bu yıl üreticisine tat vermedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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