"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 21 ilde, "piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şebeke üyelerine yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 89 şüpheliden 81'i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a göre yasak olan "piramit satış yöntemiyle" dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Şüphelilerin, kurdukları 6 şirketten oluşan holding bünyesinde hiyerarşik yapı oluşturdukları, örgüt disiplini içinde hareket ettikleri, sosyal medya aracılığıyla ve toplantılar düzenleyerek ulaştıkları kişilere yüksek kar vadederek, "saadet zincirine" benzeyen yöntemle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Başsavcılıkça 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İzmir merkezli 21 ilde başlattıkları eş zamanlı operasyonda holdingin üst düzey yöneticisi T.B'nin de aralarında olduğu 81 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda fon amacıyla kullanan şirketlere ait 6 tapunun da aralarında olduğu evrak ele geçirildi. Ayrıca, 540 bin liraya da el kondu.

Ayrıca şirketlere ve şüphelilere ait taşınmazlar ile banka hesapları için de tedbir kararı alındı.

Firari 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürdüğü öğrenildi. Bu arada T.B'nin 2018'de de Artvin'de aynı suçtan gözaltına alındığı ve daha sonra serbest kaldığı öğrenildi.